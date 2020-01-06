Трамп заявил о возможности обнародования разведданнных об убийстве Сулеймани

ТАСС, 6 января.Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность обнародования разведданнных, связанных с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Мы можем это обсудить", - сказал президент, отвечая на вопрос о возможности раскрытия таких данных.

Кроме того, Трамп заявил, что Сулеймани своими действиями привел свою страну на "очень плохой и опасный путь".

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания обещал отомстить за Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.