Белый дом допускает возможность рассекретить информацию по угрозам со стороны Сулеймани

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут рассекретить и обнародовать развединформацию об угрозах, которые исходили от убитого иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила в понедельник старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ее спросили, опубликует ли американское правительство данные о том, какие именно вылазки против США, по сведениям Вашингтона, готовил командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). "Это возможно", - ответила она. При этом советник отметила, что демократы в Конгрессе США не будут удовлетворены тем, что вашингтонская администрация проведет на этой неделе для них брифинг по операции против Сулеймани. "Доказать Конгрессу [обоснованность операции], и вы считаете, что это их удовлетворит? Похоже, они защищают Сулеймани и нападают на президента [США Дональда Трампа], и в этом их вина. Я немного устала от преклонения [демократов] перед теми, кого президент устраняет", - заявила она.

"Он [Трамп] главнокомандующий, и он сделал то, что ответственный, сильный - а не слабый - главнокомандующий делает, когда сталкивается с возможностью устранить одного из - если не самого - разыскиваемого террориста в мире", - добавила Конуэй. При этом, по ее словам, хозяин Белого дома открыт к проведению встреч с демократами и обсуждению убийства Сулеймани.

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) потребовали от Трампа рассекретить разведданные, на которых основывались власти при принятии решения о проведении операции против иранского генерала.