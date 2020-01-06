Спецпредставитель ООН призвал прекратить иностранное вмешательство в конфликт в Ливии

ООН, 6 января. /ТАСС/. Конфликт в Ливии не имеет военного решения, и иностранное вмешательство во внутренние дела этого государства должно быть прекращено. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе.

"Я знаю, что многие государства помогают [Халифе] Хафтару, - сказал он. - В стране [в Ливии] не нужно больше военных или больше оружия. Поэтому мы призываем все государства перестать вмешиваться в дела [этой] страны. Уходите оттуда и оставайтесь вне от этого конфликта".

В понедельник телеканал Sky News Arabia сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. По данным канала, силы ЛНА находятся в центре города и готовы реагировать на любые события внутри него.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля прошлого года отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.