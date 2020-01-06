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Совет Безопасности ООН высказался за прекращение иностранного вмешательства в Ливии

ООН, 7 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН призвал к прекращению иностранного вмешательства в Ливии и поддержал усилия по достижению политического урегулирования в этой стране. Об этом заявил в понедельник на встрече с журналистами постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, который в январе председательствует в СБ ООН.

"В связи с эскалацией ситуации в последние несколько дней Совет Безопасности вновь указывает на необходимость эмбарго на поставки вооружений и прекращения иностранного вмешательства [в Ливии], - отметил он. - Совет Безопасности вновь высказался в поддержку международных усилий, нацеленных на оказание содействия ООН в выработке политического урегулирования ситуации в Ливии".

Между тем спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе, также выступавший в понедельник перед журналистами, подчеркнул, что "сейчас ситуация в Ливии тяжелая, но ООН не теряет надежды найти выход" из нее. "В начале года мы сформулировали три блока вопросов, к решению которых стремимся привлечь обе стороны конфликта, - отметил Саламе. - Это группа вопросов, относящихся к экономике и финансам, военные вопросы и вопросы безопасности, а также политический диалог. Мы уже сегодня начали диалог, касающийся вопросов экономики и финансов, в течение ближайших двух недель надеемся начать обсуждение военных вопросов и вопросов безопасности, а также вопроса о прекращении огня, а до конца месяца, как я надеюсь, может начаться политический диалог в Женеве".

Саламе также заявил, что конфликт в Ливии не имеет военного решения, а иностранное вмешательство во внутренние дела этого государства должно быть прекращено.

В понедельник телеканал "Скай ньюс - Арабия" сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт. По данным канала, силы ЛНА находятся в центре города и готовы реагировать на любые события внутри него.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар еще 4 апреля прошлого года отдал приказ о начале крупномасштабной операции в Триполи. Противостояние привело к гибели сотен людей и разрушению важных инфраструктурных объектов, тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

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Ливия
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