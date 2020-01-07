СМИ: сенатор Грэм предостерег Трампа от ударов по культурным объектам Ирана

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), который, в отличие от многих своих коллег, был посвящен в планы по операции против иранского генерала Касема Сулеймани, предостерег в понедельник президента США Дональда Трампа от нанесения ударов по культурным объектам Ирана. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на самого Грэма.

"Я говорил с ним [Трампом] сегодня (6 января - прим. ТАСС). Я сказал, что мы не ведем войну с культурой иранского народа <...>, - отметил сенатор. - Культурные и религиозные объекты не являются законными целями". "Расценивать культурные объекты как военную цель - значит подрывать то, что мы стараемся делать", - сказал он.

В Белом доме пока не прокомментировали изданию данный разговор.

3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал дать жесткий ответ на действия Вашингтона. 4 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам, ряд из которых являются весьма важными для Ирана и иранской культуры, если власти исламской республики ответят на убийство Сулеймани.