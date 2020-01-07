В Иране заявили о готовности вернуться к полному исполнению обязательств по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 7 января. /ТАСС/. Тегеран готов вернуться к полному исполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.

"Иран готов вернуться к полному исполнению ядерной сделки", - приводятся его слова на официальной странице МИД страны в Twitter. При этом условия возвращения Тегерана к выполнению обязательств по СВПД не уточняются.

По словам Арагчи, "президент США Дональд Трамп нарушил баланс между тем, что Иран получил [от ядерной сделки], и чем он пожертвовал".

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.