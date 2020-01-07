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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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СМИ: не менее 35 человек погибли в результате давки на похоронах Сулеймани в Иране

Число пострадавших, согласно предварительным данным, составляет 48 человек
Описание
© Erfan Kouchari/Tasnim News Agency via AP

ТЕГЕРАН, 7 января. /ТАСС/. Не менее 35 человек погибли в ходе давки во время церемонии прощания с Касемом Сулеймани, занимавшим пост командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), на юго-востоке Ирана в городе Керман.

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Об этом сообщила во вторник телерадиовещательная корпорация IRIB.

Также отмечается, что число пострадавших, согласно предварительным данным, составляет 48 человек.

По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое количество участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с Сулеймани.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Теги
ИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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