Макрон призвал Роухани не усиливать напряженность после событий в Ираке

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о приверженности Франции снижению напряженности на Ближнем Востоке и призвал президента Ирана Хасана Роухани воздержаться от шагов в сторону еще большей эскалации кризиса. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президент Республики подчеркнул глубокую обеспокоенность Франции недавними событиями в Ираке и регионе, а также решимость Франции работать над ослаблением напряженности. Он призвал Иран воздерживаться от любых мер, которые усугубят происходящую эскалацию", - говорится в заявлении администрации французского лидера.

Макрон подчеркнул приверженность "суверенитету и безопасности Ирака", которые "должны быть подкреплены присутствием [войск] международной коалиции", которые, по его словам, преследуют единственную цель - борьбу против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). При этом ранее глава министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли указала на то, что французские солдаты не станут покидать Ирак, несмотря на усиление кризиса, однако меры обеспечения их безопасности будут усилены.

Президент Франции также призвал Роухани вернуться к полному выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД ) по иранской ядерной программе и освободить задержанных в Иране обладателей французского гражданства Фарибу Адельхах и Ролана Маршаля. При этом, по данным агентства Рейтер, во вторник утром с Адельхах уже сняли обвинения в шпионаже, однако обвинения в действиях, подрывающих безопасность государства, и в антиправительственной пропаганде, остались.

"Президент Франции и президент Ирана решили поддерживать тесные контакты в ближайшие дни", - говорится в заключении коммюнике.