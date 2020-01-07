Пентагон ожидает, что Иран ответит США на убийство Сулеймани

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что Иран в той или иной форме предпримет встречные действия в ответ на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов министр обороны США Марк Эспер.

"Я думаю, что нам следует ожидать, что они предпримут ответные действия в той или иной форме", - сказал он.

Эспер также заявил, что Сулеймани готовил вылазки против США, которые могли быть совершены в течение нескольких дней.

"Я думаю, что это [последовало бы] в течение нескольких дней", - сказал он, отвечая на вопрос, в какое время Иран якобы планировал атаки на американские объекты.

"Сулеймани являлся террористическим лидером, он проводил террористические действия против США и наших партнеров в течение 20 лет <...>, - считает Эспер. - Он считался законной целью".