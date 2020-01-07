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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Постпредство Ирана при ООН открыло книгу соболезнований в связи с убийством Сулеймани

В диппредставительстве назвали мученической смерть генерала, квалифицировав атаку США как террористический акт

ООН, 8 января. /ТАСС/. Постоянное представительство Ирана при ООН открыло книгу соболезнований в связи с убийством генерала Касема Сулеймани в результате атаки США.

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Об этом говорится в разосланном во вторник письме дипмиссии.

"Книга соболезнований будет открыта, чтобы предоставить возможность увековечить память борца против "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и с другими террористическими группировками в регионе", - отметили в постпредстве.

Там также назвали мученической смерть генерала, квалифицировав атаку США как террористический акт.

Как уточняется в письме, книга будет доступна для посетителей с 8 по 9 января.

Теги
ИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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