Макконнелл заявил, что республиканцы в Сенате сами смогут установить правила импичмента

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил во вторник, что его однопартийцы смогут установить свои правила проведения процедуры импичмента в отношении главы Белого дома Дональда Трампа. Макконнелл также выразил надежду, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси все же передаст обвинительное заключение против Трампа в верхнюю палату.

18 декабря демократы утвердили две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.

"У нас есть голоса <...>, чтобы провести резолюцию, изначально очень схожую с моделью проведения процесса над [президентом США Биллом] Клинтоном. Это можно лучше всего назвать первой фазой", - сказал журналистам лидер республиканцев в Сенате. Тем самым однопартийцы нынешнего президента смогут обойти требования демократов о вызове новых свидетелей на заседания.

Как отмечает газета The Hill, в рамках процесса представители нижней палаты и команды президента озвучат свои вступительные заявления, затем сенаторы письменно составят вопросы. При этом вызов дополнительных свидетелей или предоставление новых документов не предусмотрены.