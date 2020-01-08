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Начало процедуры импичмента Трампа

Макконнелл заявил, что республиканцы в Сенате сами смогут установить правила импичмента

18 декабря демократы утвердили две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил во вторник, что его однопартийцы смогут установить свои правила проведения процедуры импичмента в отношении главы Белого дома Дональда Трампа. Макконнелл также выразил надежду, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси все же передаст обвинительное заключение против Трампа в верхнюю палату.

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18 декабря демократы утвердили две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.

"У нас есть голоса <...>, чтобы провести резолюцию, изначально очень схожую с моделью проведения процесса над [президентом США Биллом] Клинтоном. Это можно лучше всего назвать первой фазой", - сказал журналистам лидер республиканцев в Сенате. Тем самым однопартийцы нынешнего президента смогут обойти требования демократов о вызове новых свидетелей на заседания.

Как отмечает газета The Hill, в рамках процесса представители нижней палаты и команды президента озвучат свои вступительные заявления, затем сенаторы письменно составят вопросы. При этом вызов дополнительных свидетелей или предоставление новых документов не предусмотрены.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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