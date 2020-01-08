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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

СМИ опубликовали видео ракетного обстрела военных объектов США в Ираке

По данным ABC, в результате атаки пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны
Ракетный обстрел американских объектов в Ираке
© Press TV

Телеканал Press TV опубликовал предполагаемое видео ракетного удара с территории Ирана по американским военным объектам в Ираке. 

По данным телекомпании ABC, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Ответственность за атаку взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части ВС Ирана). Как сообщает Press TV, в КСИР заявили, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Теги
СШАИранИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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