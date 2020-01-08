Сенатор Линдси Грэм пригрозил оставить Иран "без нефтяного бизнеса"

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал удар Ирана по двум американским базам в Ираке "актом агрессии" и пригрозил оставить Тегеран "без нефтяного бизнеса".

"Это был, несомненно, акт агрессии, - заявил он в интервью телекомпании Fox News. - У президента Дональда Трампа есть все полномочия, чтобы дать ответ на это и на вопрос, как именно он отреагирует, но полномочия на то, чтобы действовать, у него есть".

Сенатор пригрозил Ирану, заявив, что, "если такие дрянные действия продолжатся, то в один прекрасный день можно оказаться без нефтяного бизнеса".

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.

Обстановка в регионе резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.