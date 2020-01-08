Самолет "Международных линий Украины" со 180 пассажирами разбился в Иране
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Атака на военные объекты США в Ираке. Онлайн

Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетный удар был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани
Описание
© EPA-EFE/STRNGER

Несколько американских военных объектов в Ираке были атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Как сообщили в Пентагоне, атака произошла в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (01:30 мск 8 января). По словам источника телекомпании ABC в американской администрации, в результате удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

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Теги
СШАИранИракРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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