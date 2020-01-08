Fox: разведка США насчитала у Ирана более 2000 баллистических ракет

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Разведка США считает, что в распоряжении Ирана имеются более 2000 баллистических ракет, часть которых была применена при ударе в Ираке по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Источник изложил последние разведывательные данные. Они свидетельствуют, что в распоряжении Ирана находятся свыше 2000 баллистических ракет.

В свою очередь агентство Fars сообщает, что атака на военные объекты США могла быть осуществлена ракетами "Фатех-313".

Отмечается, что упомянутые ракеты обладают радиусом действий 500 километров, поэтому могли быть использованы для этой операции.

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.

Обстановка в регионе резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

В новость была внесена правка (06:16 мск) - передается в связи с исправлением числа ракет в заголовке и первых двух предложениях, правильно - 2000