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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

СМИ: в результате ракетных ударов Ирана погиб иракский офицер

По данным телеканала Sky News Arabia, еще пять военных Ирака получили травмы

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Офицер вооруженных сил Ирака погиб в результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн аль-Асад, где дислоцируются американские войска. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia. Еще пятеро военнослужащих получили ранения.

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Иран в среду утром в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, на которых расквартированы войска США - Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Первоначально официальные источники в Багдаде опровергли информацию американских СМИ об иракцах, пострадавших в результате иранских ударов.

Пентагон заявил, что в результате атаки пострадавших среди американских военнослужащих нет.

Теги
СШАИранИракРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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