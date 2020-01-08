СМИ: в результате ракетных ударов Ирана погиб иракский офицер

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Офицер вооруженных сил Ирака погиб в результате ракетных ударов Ирана по иракской авиабазе Айн аль-Асад, где дислоцируются американские войска. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia . Еще пятеро военнослужащих получили ранения.

Иран в среду утром в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, на которых расквартированы войска США - Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Первоначально официальные источники в Багдаде опровергли информацию американских СМИ об иракцах, пострадавших в результате иранских ударов.

Пентагон заявил, что в результате атаки пострадавших среди американских военнослужащих нет.