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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Власти Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ на возможную агрессию США

Тегеран готов принять еще более действенные меры

ТАСС, 8 января. Иран готов принять еще более действенные меры, если США ответят на удары по базам в Ираке. Об этом заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии, которого цитирует агентство ISNA.

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"Мы не боевики, и это было наше законное право [на силовой ответ]. Если США решат ответить на это, мы примем более действенные контрмеры", - указал Рабии. Он поблагодарил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) за "проведение точной операции, в ходе которой американская база в Ираке была атакована без возможности обороняться".

Рабии заявил, что "с этого момента [президент США Дональд] Трамп точно не будет в безопасности в регионе", в том числе по причине "деятельности некоторых групп". "Но действия таких групп не связаны с Ираном. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран. И если эти люди захотят что-то предпринять [против США], то это будет их личное решение", - подчеркнул он.

Представитель иранского правительства прокомментировал обсуждаемую в ряде СМИ вероятность удара по объектам США в других странах региона, в частности, в Объединенных Арабских Эмиратах. "Если США больше не будут проводить безжалостные операции, в регионе наступит мир. У нас же нет никаких планов операций против других стран, в особенности мусульманских. Эти государства заявили, что не позволят США действовать против Ирана", - сказал Рабии. По его словам, в данный момент Тегеран "предполагает, что Америка не станет проводить еще одну глупую операцию".

Теги
СШАИранИракОАЭТрамп, ДональдРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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