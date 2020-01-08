Отстрелялись? Иран ответил США на убийство генерала Сулеймани

Иран нанес в ночь на среду ракетный удар по двум используемым Соединенными Штатами военным базам в Ираке, ответив, таким образом, на американскую операцию по устранению одного из своих ключевых военачальников - Касема Сулеймани. Однако масштабы и последствия этого применения Тегераном военной силы, высказывания руководства Ирана и реакция администрации США свидетельствуют скорее не об эскалации кризиса, а о том, что появились проблески надежды. Судя по всему, у сторон возникла возможность постепенно начать отходить от грани полномасштабной войны, на которой они оказались после преднамеренного убийства Вооруженными силами (ВС) США генерала Сулеймани в конце прошлой недели у аэропорта Багдада в результате обстрела его автоколонны беспилотным летательным аппаратом.
Потерь нет
В соответствии с подсчетами Центрального командования ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, Иран выпустил по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля 15 ракет. Однако Пентагон ни о каких потерях среди личного состава не сообщает. Согласно первоначальным данным, нет пострадавших и среди иракцев.
Таким образом, Ирану удалось сохранить лицо и ответить на акт агрессии со стороны США, но одновременно, по существу, избежать дальнейшего обострения ситуации.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в своем Twitter, что Тегеран завершил применение ответных мер, которые считал пропорциональными убийству Сулеймани. Удару подверглась "база, с которой было совершено трусливое вооруженное нападение" на Сулеймани, пояснил глава внешнеполитического ведомства Ирана. При этом он подчеркнул, что Иран не стремится к "эскалации или войне". Однако Иран будет защищать себя "от любой агрессии", предупредил глава МИД.
"Все хорошо!"
Реакция США не заставила себя ждать. Последовала она тоже через сеть микроблогов Twitter, причем первая же реплика президента-республиканца Дональда Трампа вызвала недовольство у ряда американских средств массовой информации, поддерживающих Демократическую партию США. "Все хорошо!" - такой фразой американский лидер откликнулся на события в Ираке через 13 минут после твита Зарифа, по окончании экстренного совещания в Белом доме с участием госсекретаря США Майкла Помпео, главой Пентагона Марка Эспера и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли.
По словам Трампа, оценка ущерба от иранского обстрела продолжается, но "пока все нормально". Руководитель американской администрации пообещал, что выступит в среду с заявлением относительно нынешнего развития событий.
Оптимизм экспертов
Между тем, американское экспертное сообщество с нескрываемым облегчением отреагировало на последствия случившегося в Ираке и твиты Трампа и Зарифа.
"Министр иностранных дел Ирана ищет выход. Самый важный заголовок сегодняшнего вечера. Трамп счастлив возможности пойти на уступку. Кризис между США и Ираном еще не преодолен. Но близок к тому. <...> Для дипломатии между США и Ираном теперь есть подлинный шанс", - убежден авторитетный американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.
Его осторожный оптимизм, впрочем, сталкивается с тем фактом, что госсекретарь США является убежденным сторонником жесткой линии в отношении Ирана. По сведениям американской печати, Помпео входил в число тех ключевых фигур администрации США, которые настаивали на убийстве Сулеймани. Кстати, как признавали на днях чиновники правительства США, решение Трампа дать зеленый свет проведению операции против Сулеймани, по сути, повергло в ступор руководство Пентагона.
Со своей стороны президент влиятельного американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс выразил мнение, что запланированное на среду выступление даст Трампу "возможность эхом откликнуться" со стороны США на заверения Зарифа в том, что Иран не ищет эскалации напряженности и тем более войны. Трампу следовало бы сказать, что США не добиваются "смены режима" в Тегеране и готовы "смягчить санкции" в случае проявления Ираном "подлинной сдержанности в деятельности в ядерной и ракетной областях, а также в регионе", считает Хаасс, который в прошлом являлся руководителем отдела политического планирования Госдепартамента США.
Еще за несколько часов до иранской операции министр обороны США Эспер утверждал, что Вашингтон хочет деэскалации, но мяч, дескать, на стороне Тегерана. Теперь этот "мяч" явно переместился к США. По какому пути Америка решит двигаться дальше, хватит ли руководству Соединенных Штатов политического мужества и выдержки, чтобы снять угрозу возникновения на Ближнем Востоке и, возможно, за его пределами нового вооруженного конфликта, станет, видимо, понятно уже в начале нового рабочего дня в Вашингтоне - после выступления Трампа.
Дмитрий Кирсанов.