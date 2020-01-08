Отстрелялись? Иран ответил США на убийство генерала Сулеймани

Иран нанес в ночь на среду ракетный удар по двум используемым Соединенными Штатами военным базам в Ираке, ответив, таким образом, на американскую операцию по устранению одного из своих ключевых военачальников - Касема Сулеймани. Однако масштабы и последствия этого применения Тегераном военной силы, высказывания руководства Ирана и реакция администрации США свидетельствуют скорее не об эскалации кризиса, а о том, что появились проблески надежды. Судя по всему, у сторон возникла возможность постепенно начать отходить от грани полномасштабной войны, на которой они оказались после преднамеренного убийства Вооруженными силами (ВС) США генерала Сулеймани в конце прошлой недели у аэропорта Багдада в результате обстрела его автоколонны беспилотным летательным аппаратом. Потерь нет В соответствии с подсчетами Центрального командования ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, Иран выпустил по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля 15 ракет. Однако Пентагон ни о каких потерях среди личного состава не сообщает. Согласно первоначальным данным, нет пострадавших и среди иракцев.

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Таким образом, Ирану удалось сохранить лицо и ответить на акт агрессии со стороны США, но одновременно, по существу, избежать дальнейшего обострения ситуации. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в своем Twitter, что Тегеран завершил применение ответных мер, которые считал пропорциональными убийству Сулеймани. Удару подверглась "база, с которой было совершено трусливое вооруженное нападение" на Сулеймани, пояснил глава внешнеполитического ведомства Ирана. При этом он подчеркнул, что Иран не стремится к "эскалации или войне". Однако Иран будет защищать себя "от любой агрессии", предупредил глава МИД. "Все хорошо!" Реакция США не заставила себя ждать. Последовала она тоже через сеть микроблогов Twitter, причем первая же реплика президента-республиканца Дональда Трампа вызвала недовольство у ряда американских средств массовой информации, поддерживающих Демократическую партию США. "Все хорошо!" - такой фразой американский лидер откликнулся на события в Ираке через 13 минут после твита Зарифа, по окончании экстренного совещания в Белом доме с участием госсекретаря США Майкла Помпео, главой Пентагона Марка Эспера и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли. По словам Трампа, оценка ущерба от иранского обстрела продолжается, но "пока все нормально". Руководитель американской администрации пообещал, что выступит в среду с заявлением относительно нынешнего развития событий. Оптимизм экспертов Между тем, американское экспертное сообщество с нескрываемым облегчением отреагировало на последствия случившегося в Ираке и твиты Трампа и Зарифа.

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