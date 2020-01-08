Иран требует от СБ ООН резко осудить все незаконные угрозы со стороны США

ООН, 8 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен резко осудить все незаконные угрозы со стороны США. Об этом говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, адресованном генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Совет Безопасности ООН должен осудить самым серьезным образом незаконные угрозы и несдержанную политику Соединенных Штатов, а также привлечь их к ответственности за все противоправные действия и заставить подчиняться международному праву", - отмечается в документе.