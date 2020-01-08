Самолет "Международных линий Украины" со 180 пассажирами разбился в Иране
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Иран требует от СБ ООН резко осудить все незаконные угрозы со стороны США

ООН, 8 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен резко осудить все незаконные угрозы со стороны США. Об этом говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, адресованном генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Совет Безопасности ООН должен осудить самым серьезным образом незаконные угрозы и несдержанную политику Соединенных Штатов, а также привлечь их к ответственности за все противоправные действия и заставить подчиняться международному праву", - отмечается в документе.

Теги
СШАИранРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Реклама на ТАСС
СМИ: Аргентина отозвала признание диппредставителя Венесуэлы, назначенного оппозицией
Соответствующее письмо с уведомлением направили Элисе Тротте Гамус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС