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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

NBC: военные США в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет

Эта информация могла быть оперативно получена с помощью системы оповещения

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американские военные, которые находятся на базах в Ираке, вероятнее всего, были оповещены о том, что Иран произвел запуск ракет. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC.

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По словам опрошенных его журналистами бывших сотрудников разведки, указанная информация могла быть оперативно получена с помощью системы оповещения о ракетных запусках, которую применяет Вашингтон. Одним из ее составляющих, как отмечает NBC, является находящийся под управлением Агентства национальной безопасности США объект в штате Мэриленд. Система также включает в себя спутники и радиолокационные станции.

Как заявил во вторник официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар по меньшей мере по двум используемым США военным базам в Ираке. По данным американской стороны, Иран применил более десятка ракет.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск.

Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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