Вучич: "Турецкий поток" имеет стратегическое значение для выживания Сербии

БЕЛГРАД, 8 января. /ТАСС/. Газопровод "Турецкий поток" имеет стратегическое значение для выживания Сербии и сохранения ее энергетической безопасности. Об этом заявил в среду в Стамбуле журналистам президент Александар Вучич перед церемонией торжественного запуска газопровода.

"[Газопровод] имеет для нас стратегическое значение, для нашего выживания, существования, прогресса в экономической и промышленной сфере. Строительство сербского участка газопровода длиной 403 километра через нашу страну, а впоследствии вторичного газопровода, имеет огромное значение для привлечения инвестиций, развития нашей промышленности, огромное значение для энергетической безопасности и поставок газа нашим потребителям. В современном мире наряду с транспортной инфраструктурой энергетическая инфраструктура имеет наибольшее значение, поэтому большие силы борются вокруг этого, поэтому существует большое давление в этом вопросе", - цитирует президента национальное телевидение Сербии РТС.

Вучич также напомнил, что большое значение имеют сроки постройки болгарского участка газопровода. "Кто-то говорит, что это [завершение болгарского участка] будет в мае, кто-то, что в сентябре. В любом случае, это будет иметь огромное значение", - заявил сербский лидер.

Ранее, 25 декабря, генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович объявил, что Сербия полностью завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток". Строители прошли отрезок от границы с Болгарией до границы с Венгрией в кратчайшие сроки, установив рекорд по скорости строительства.