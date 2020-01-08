{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вучич: "Турецкий поток" имеет стратегическое значение для выживания Сербии

По словам президента Сербии, участок газопровода через его страну будет способствовать развитию промышленности

БЕЛГРАД, 8 января. /ТАСС/. Газопровод "Турецкий поток" имеет стратегическое значение для выживания Сербии и сохранения ее энергетической безопасности. Об этом заявил в среду в Стамбуле журналистам президент Александар Вучич перед церемонией торжественного запуска газопровода.

На эту тему
Газопровод "Турецкий поток". Строительство и перспективы

"[Газопровод] имеет для нас стратегическое значение, для нашего выживания, существования, прогресса в экономической и промышленной сфере. Строительство сербского участка газопровода длиной 403 километра через нашу страну, а впоследствии вторичного газопровода, имеет огромное значение для привлечения инвестиций, развития нашей промышленности, огромное значение для энергетической безопасности и поставок газа нашим потребителям. В современном мире наряду с транспортной инфраструктурой энергетическая инфраструктура имеет наибольшее значение, поэтому большие силы борются вокруг этого, поэтому существует большое давление в этом вопросе", - цитирует президента национальное телевидение Сербии РТС.

Вучич также напомнил, что большое значение имеют сроки постройки болгарского участка газопровода. "Кто-то говорит, что это [завершение болгарского участка] будет в мае, кто-то, что в сентябре. В любом случае, это будет иметь огромное значение", - заявил сербский лидер.

Ранее, 25 декабря, генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович объявил, что Сербия полностью завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток". Строители прошли отрезок от границы с Болгарией до границы с Венгрией в кратчайшие сроки, установив рекорд по скорости строительства.

Теги
ТурцияРоссияСербия
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Fox: у США нет в Ираке систем ПРО, чтобы сбивать баллистические ракеты Ирана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС