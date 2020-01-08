Вучич: лидеры России, Турции, Болгарии и Сербии обсудят кризис на Ближнем Востоке

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Сербии Александар Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов обсудят кризис на Ближнем Востоке в рамках рабочего ужина в среду в Стамбуле. Об этом сербский лидер, участвовавший в церемонии открытия газопровода "Турецкий поток", сообщил национальному телевидению Сербии РТС .

"У нас будет что-то между рабочим обедом и рабочим ужином, мы будем одни, и мы рассмотрим все темы, послушаем, как мировая сила и региональная сила, или, если хотите, две мировые силы, рассматривают проблемы на Ближнем Востоке. Потому что это для нас, среди прочего, энергетический вопрос. Любая эскалация повышает цену нефти и газа, что для нас не было бы хорошей новостью. Мы посмотрим, как они относятся к этим проблемам, а также обсудим все двусторонние вопросы", - сообщил сербский лидер.

Лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии приняли участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток". Ранее, 25 декабря 2019 года, Сербия объявила о завершении укладки труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".

Ситуация на Ближнем Востоке дестабилизировалась после того, как в ходе операции армии США был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Котировки нефти Brent на фоне конфликта растут и по состоянию на 13:00 8 января находятся на уровне около $68,68 за баррель.