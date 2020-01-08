{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вучич: лидеры России, Турции, Болгарии и Сербии обсудят кризис на Ближнем Востоке

Сербский президент заявил, что рабочий ужин лидеров четырех государств состоится в Стамбуле

СТАМБУЛ, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, президент Турции Тайип Эрдоган, президент Сербии Александар Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов обсудят кризис на Ближнем Востоке в рамках рабочего ужина в среду в Стамбуле. Об этом сербский лидер, участвовавший в церемонии открытия газопровода "Турецкий поток", сообщил национальному телевидению Сербии РТС.

На эту тему
Как развивался конфликт между США и Ираном

"У нас будет что-то между рабочим обедом и рабочим ужином, мы будем одни, и мы рассмотрим все темы, послушаем, как мировая сила и региональная сила, или, если хотите, две мировые силы, рассматривают проблемы на Ближнем Востоке. Потому что это для нас, среди прочего, энергетический вопрос. Любая эскалация повышает цену нефти и газа, что для нас не было бы хорошей новостью. Мы посмотрим, как они относятся к этим проблемам, а также обсудим все двусторонние вопросы", - сообщил сербский лидер.

Лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии приняли участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток". Ранее, 25 декабря 2019 года, Сербия объявила о завершении укладки труб на своем участке газопровода "Турецкий поток".

Ситуация на Ближнем Востоке дестабилизировалась после того, как в ходе операции армии США был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Котировки нефти Brent на фоне конфликта растут и по состоянию на 13:00 8 января находятся на уровне около $68,68 за баррель.

Теги
БолгарияТурцияРоссияСербия
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Fox: у США нет в Ираке систем ПРО, чтобы сбивать баллистические ракеты Ирана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС