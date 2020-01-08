СМИ: президенты России и Турции продолжают переговоры в Стамбуле в расширенном составе

МОСКВА, 8 января, /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле продолжается в расширенном составе, к лидерам стран присоединились министры обороны и иностранных дел.

Кадры с участниками переговоров опубликованы в эфире телеканала "Россия-24". В зале переговоров наряду с лидерами двух стран находятся министры иностранных дел - Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, а также главы министерств обороны - Сергей Шойгу и Хулуси Акар.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, по итогам переговоров в Стамбуле лидеры стран приняли совместное заявление. Документ, по его словам, подтверждает решимость сторон наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях.

Путин прибыл в Стамбул 7 января. В рамках рабочей программы, 8 января президент принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

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