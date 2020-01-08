МИД Ирака: послу Ирана в Багдаде будет заявлен протест в связи с ракетными ударами

КАИР, 8 января. /ТАСС/. МИД Ирака вызовет посла Ирана в Багдаде, которому будет заявлен официальный протест в связи с ракетными ударами по территории страны. Об этом говорится в распространенном в среду официальном заявлении иракского внешнеполитического ведомства.

"Территория Ирака в ночь на 8 января подверглась иранскому ракетному удару, который был нанесен по базам с иракскими и неиракскими силами, - говорится в коммюнике. - В связи с произошедшим в МИД будет вызван посол Ирана".

Министерство подчеркнуло, что считает нападения "нарушением суверенитета республики, призывая все стороны проявить сдержанность и действовать с целью снижения напряженности в регионе, не превращая Ирак в зону войны для сведения счетов, а вместо этого работать над урегулированием кризисов, от которых страдает регион".

В МИД подчеркнули, что Ирак является независимым государством, и его "внутренняя безопасность является наивысшим приоритетом". "Мы не позволим превратить страну в "перевалочный пункт или плацдарм для использования его территории с целью нанесения вреда соседним государствам, - говорится в заявлении. - Все вышесказанное будет доведено до сведения посла Ирана".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января подверг ракетным обстрелам два объекта в Ираке, которые использовали американские военные, - базу Айн эль-Асад в провинции Анбар и район аэропорта Эрбиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что оценка нанесенного ущерба продолжается.