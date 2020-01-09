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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Зеленский проводит рабочее совещание по катастрофе украинского лайнера в Иране

В мероприятии принимают участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр обороны Андрей Загороднюк и министр иностранных дел Вадим Пристайко

ТАСС, 9 января. Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского лайнера в Иране.

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Об этом сообщается в заявлении, размещенном в четверг на сайте офиса главы государства.

"В совещании также принимают участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский заслушает отчет оперативного штаба о текущей ситуации вокруг катастрофы самолета.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим ВладимировичГончарук, Алексей ВалерьевичЗагороднюк, Андрей ПавловичКрушение Boeing-737 в Тегеране
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