{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

СМИ: крупнейшие банки Японии приказали своим сотрудникам-японцам покинуть Иран

Такое решение принято из соображений безопасности в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Крупнейшие банки Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group - приказали своим сотрудникам, имеющим японское гражданство и работающим в представительствах в Тегеране, покинуть Иран. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

На эту тему
Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

Отмечается, что это решение принято из соображений безопасности в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке. Также сотрудникам этих банков, имеющим японское гражданство, рекомендовано отказаться от поездок в соседние с Ираном страны.

МИД Японии 8 января временно закрыло посольство в Ираке и рекомендовало всем японским гражданам покинуть территорию этой страны.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

После этого президент США заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Тегерана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Теги
ЯпонияИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
В Нигерии боевики вошли в город под видом военных и убили 20 солдат
Около 1 тыс. местных жителей, по данным Reuters, в результате нападения лишились крова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС