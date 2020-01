СМИ: крупнейшие банки Японии приказали своим сотрудникам-японцам покинуть Иран

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Крупнейшие банки Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group - приказали своим сотрудникам, имеющим японское гражданство и работающим в представительствах в Тегеране, покинуть Иран. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.