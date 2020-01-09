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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Карлос Гон раскроет детали дела против него в новой автобиографии

О дате ее выхода в печать пока не сообщается

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон намерен написать новую автобиографию, повествующую в том числе о периоде его жизни после скандала и обвинений в мошенничестве. Ее соавтором станет французский журналист, бывший глава токийского бюро агентства France-Presse Филипп Рэй, сообщил в четверг телеканал NHK.

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"Это будет очень важная книга для господина Гона, раскрывающая всю правду о деле против него", - сказал Рэй в беседе с корреспондентом телеканала. Объем книги составит около 400 страниц. В ней будет описана роль Гона в мировом автомобилестроении, а также период его жизни после ареста в 2018 году.

Рэй дважды приезжал в Японию в 2019 году и брал интервью у отпущенного под залог экс-главы альянса, а также согласовывал с ним детали проекта по написанию книги. О дате публикации пока не сообщается. В 2003 году Рэй и Гон уже публиковали книгу "Гражданин мира", где рассказывалось о спасении Nissan от кризиса.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 годы. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Судебный процесс по делу Гона должен был начаться весной этого года.

Теги
ЯпонияЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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