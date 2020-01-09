Председатель ОБСЕ считает, что в Иране действует тоталитарный режим

ВЕНА, 9 января. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама считает, что в Иране правит тоталитарный режим. В четверг Рама выступил на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене и представил приоритеты Албании на время председательства в этой международной организации в 2020 году.

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"Стоящие перед нами вызовы и возможности находятся за пределами региона ОБСЕ, поэтому мы должны укрепить нашу платформу для диалога с азиатскими и иранскими партнерами с целью сотрудничества. Ситуация на наших южных границах служит примером того, насколько тесно связана наша общая безопасность. Я, кстати, говорю от имени страны, которую высокие власти тоталитарного режима в Тегеране вчера назвали плохой маленькой страной в сердце Европы", - заявил Рама.

Ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "в очень маленькой, но плохой стране в Европе американские и иранские предатели сотрудничают с целью заговора против Исламской Республики".

Председательство в ОБСЕ с 1 января 2020 года перешло от Словакии к Албании. Председателем на очередной год становится министр иностранных дел соответствующей страны, который руководит текущей деятельностью ОБСЕ, координирует работу ее учреждений и институтов, представляет организацию, наблюдает и способствует разрешению конфликтов и кризисных ситуаций.