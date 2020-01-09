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Протесты в Абхазии

Депутаты парламента Абхазии собрались на повторное совещание

В зале находится один из лидеров абхазской оппозиции - депутат парламента Аслан Бжания

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Депутаты абхазского парламента собрались на новое заседание в связи с ситуацией в Сухуме, где в четверг проходят митинги, передает корреспондент ТАСС из здания парламента. На заседании присутствуют 26 депутатов из 35.

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Ранее депутат Алмас Джапуа по итогам совещания с участием депутатов парламента сообщил ТАСС, что пять представителей депутатского корпуса Абхазии намерены провести переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой в связи со сложившейся в Сухуме ситуацией. В настоящий момент, по данным корр. ТАСС, в зале парламента, в том числе, находятся депутаты, вернувшиеся с переговоров с президентом страны.

По данным корреспондента ТАСС, в зале также находится один из лидеров абхазской оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания, который приехал в Сухум из Москвы, где он проходит лечение. Сначала Бжания прибыл в администрацию президента, а затем отправился в парламент республики.

В середине декабря Бжания уже прерывал свое лечение в Москве на один день в связи с рассмотрением кассационной коллегией по административным делам Верховного суда Абхазии жалобы оппозиционного кандидата в президенты от партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего действительными итоги выборов главы государства.

Теги
АбхазияПротесты в Абхазии
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