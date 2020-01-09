Помпео заявил премьеру Ирака, что США сделают все для защиты граждан двух стран

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди заявил, что Вашингтон примет все необходимые меры для защиты граждан двух стран и общих интересов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь подчеркнул осуждение США проведенных 7 января иранским режимом ракетных обстрелов двух объектов в Ираке, на которых находятся иракские, американские и коалиционные силы, работающие вместе для борьбы с ИГ (запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" - прим. ТАСС), - отмечается в тексте. - Госсекретарь подчеркнул, что, как сказал президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты предпримут все необходимое для защиты американских и иракских граждан, а также общих интересов".

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.