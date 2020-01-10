Трамп заявил, что не уведомил демократов об операции против Сулеймани из-за боязни утечки

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Администрация США не уведомила заранее представителей Демократической партии в Конгрессе об операции против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани из-за того, что те могли передать информацию журналистам. Об этом заявил в четверг вечером американский президент Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Огайо.

"Касем Сулеймани сеял смерть и разрушение на Ближнем Востоке и за его пределами. Он санкционировал нападение на посольство США в Багдаде <...>, мы взяли его очень быстро, - сказал президент. - Я приказал нашим генералам: "Возьмите его прямо сейчас". Кто-то из очень уважаемых людей ответил мне, что они сделают это завтра. Но я сказал: "Нет, это нужно сделать прямо сейчас, немедленно".

По утверждению американского лидера, иранский генерал якобы "активно разрабатывал новые атаки и всерьез рассматривал возможность нападений на посольства США, причем не только в Багдаде".

"Но радикальные левые демократы выражают недовольство устранением этого террориста. Они бы лучше негодовали по поводу преступлений Сулеймани, - отметил Трамп. - Сумасшедший [претендент на выдвижение кандидатом в президенты] Берни Сандерс осудил удары США по Сулеймани, нервозная [спикер Палаты представителей Конгресса] Нэнси Пелоси <...>. Они говорят: "Вы должны были получить разрешение от Конгресса, сообщить нам, а мы бы могли слить это лживым СМИ".

"Мы принимали решение, времени звонить Нэнси не было", - заявил президент.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами "Аль-Кудс". В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.