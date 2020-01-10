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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Помпео: США точно не знают, где и когда Сулеймани планировал осуществить атаки в Ираке

Госсекретарь США при этом подчеркнул, что серия атак была неизбежна

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Власти США уверены, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани планировал осуществить некие атаки в Ираке, однако не знают, когда и где именно. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в четверг в эфире телеканала Fox News.

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"Не было сомнений, что серия атак, которые планировал Сулеймани, была неизбежна. Мы точно не знаем, где, и мы точно не знаем, когда, но это было по-настоящему", - сказал он. "Думаю, нет сомнений, что Сулеймани намеревался предпринять действия не только против наших сил и дипломатов в Ираке, но и против других стран региона и мира", - добавил Помпео.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Тегерана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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