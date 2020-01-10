Посты милиции в центре Сухума усилили, чтобы избежать столкновений митингующих

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Абхазии усилило посты милиции в центре Сухума, чтобы избежать столкновений между теми, кто поддерживает президента страны, и сторонниками оппозиции, сообщил ТАСС в пятницу замглавы ведомства Игорь Джения.

"Чтобы стороны <…> не столкнулись между собой, мы создали усиление. Основная масса сотрудников здесь, в центре, в Сухуме", - сказал он.

Джения уточнил, что сейчас на площади находятся как сторонники оппозиции, так и выступающие за действующее правительство и президента. Он выразил надежду, что вопрос удастся "решить политическим путем".