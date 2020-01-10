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Протесты в Абхазии

Посты милиции в центре Сухума усилили, чтобы избежать столкновений митингующих

В МВД выразили надежду, что вопрос удастся "решить политическим путем"

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Абхазии усилило посты милиции в центре Сухума, чтобы избежать столкновений между теми, кто поддерживает президента страны, и сторонниками оппозиции, сообщил ТАСС в пятницу замглавы ведомства Игорь Джения.

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"Чтобы стороны <…> не столкнулись между собой, мы создали усиление. Основная масса сотрудников здесь, в центре, в Сухуме", - сказал он.

Джения уточнил, что сейчас на площади находятся как сторонники оппозиции, так и выступающие за действующее правительство и президента. Он выразил надежду, что вопрос удастся "решить политическим путем".

Теги
АбхазияПротесты в Абхазии
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