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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Верховный суд Индии признал неконституционным отключение интернета в Джамму и Кашмире

Судьи отметили, что их задача - защита прав граждан, и они не углубляются в политические причины принятого ранее решения

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 января. /ТАСС/. Верховный суд Индии вынес в пятницу вердикт, признающий неконституционным решения властей ограничить доступ к интернету в Джамму и Кашмире. Об этом сообщил телеканал NDTV.

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"Свобода слова и выражения мнений включает в себя также и право на интернет в рамках Статьи 19 (конституции Индии)", - цитирует телеканал заявление суда.

Судьи отметили, что их задача - защита прав граждан, и они не углубляются в политические причины, которые стояли за решением об ограничении интернета.

Теги
ИндияВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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