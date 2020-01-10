Верховный суд Индии признал неконституционным отключение интернета в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 января. /ТАСС/. Верховный суд Индии вынес в пятницу вердикт, признающий неконституционным решения властей ограничить доступ к интернету в Джамму и Кашмире. Об этом сообщил телеканал NDTV .

Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

Разорванный рай. Как и почему Кашмирская долина стала главной проблемой Южной Азии

"Свобода слова и выражения мнений включает в себя также и право на интернет в рамках Статьи 19 (конституции Индии)", - цитирует телеканал заявление суда.

Судьи отметили, что их задача - защита прав граждан, и они не углубляются в политические причины, которые стояли за решением об ограничении интернета.