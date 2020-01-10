Президент Абхазии предложил провести переговоры с митингующими

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба предложил провести переговоры с митингующими у здания администрации, но пока не получил ответа на свое предложение. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации главы республики.

"Он предложил переговоры. Ничего пока (не ответили на его предложение - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

В администрации не смогли ответить на вопрос, с кем из представителей митингующих могут быть проведены переговоры, отметив, что у акций "много лидеров". "Кого они делегируют, посмотрим, если вообще делегируют", - сказали в администрации президента.

Политический кризис в Абхазии возник в минувший четверг, когда протестующие у администрации президента, требуя отставки Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент Абхазии на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента.