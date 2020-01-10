FT: Лондон готовит собственный санкционный режим, под который могут подпасть россияне

ТАСС, 10 января. Британские власти готовятся запустить собственный санкционный режим, который, как ожидается, начнет действовать после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Как в пятницу пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве страны, санкции могут быть введены в отношении граждан РФ, Ливии, КНДР и Саудовской Аравии в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека.

Форин оффис, отмечает издание, выступил с заявлением, что новый санкционный режим может быть введен сразу после выхода страны из ЕС 31 января. В феврале или марте будут опубликованы подзаконные акты, которые будут включать список подпавших под санкции граждан, чьи активы на территории Великобритании будут заморожены.

Financial Times добавляет, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует введение нового санкционного режима для того, чтобы продемонстрировать сохранение позиций страны после Brexit. Кроме того, новые санкции могут стать ответом на опасения по поводу того, что новая британская торговая политика может нарушать права человека. Рааб будет использовать принятую в 2018 году "поправку Магнитского" к британскому закону о санкциях, которая позволяет замораживать активы и вводить визовые ограничения для нарушителей прав человека.

"Акт Магнитского"

Британский вариант "поправки Магнитского" соответствует принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "закона Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах. В начале декабря 2019 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз начинает работу по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в США.

Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.