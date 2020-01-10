{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Абхазии

Посольство РФ в Абхазии напомнило о необходимости избегать центра Сухума

Как уточнили в дипмиссии, в остальных частях республики ситуация остается спокойной

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Абхазии напомнило российским туристам о необходимости избегать центра Сухума, где в пятницу у здания администрации президента продолжаются митинги.

На эту тему
Беспорядки в центре Сухума. Главное

"В центре города лучше не появляться, в районе администрации президента и комплекса правительственных зданий, потому что все напряжение сконцентрировано именно там", - сообщили ТАСС в посольстве.

Как уточнили в дипмиссии, в остальных частях страны ситуация остается спокойной. "Ситуация [в Сухуме] осложняется тем, что возможно противостояние в связи с тем, что там забаррикадировались [участники митингов] в администрации президента", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, в пятницу участники начавшегося в четверг в Сухуме митинга вновь собираются около здания администрации президента Абхазии. Там же находятся сотрудники МВД и госохраны, оружия у них не видно. Ранее стало известно, что на ночь около здания оставались около 100 митингующих.

Теги
АбхазияПротесты в Абхазии
Реклама на ТАСС
Крушение Boeing-737 в Тегеране
Иран допустит к расследованию катастрофы Boeing все заинтересованные стороны
При этом в Тегеране посоветовали США "отказаться от передачи ложной информации о трагедии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС