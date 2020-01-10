Посольство РФ в Абхазии напомнило о необходимости избегать центра Сухума

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Абхазии напомнило российским туристам о необходимости избегать центра Сухума, где в пятницу у здания администрации президента продолжаются митинги.

"В центре города лучше не появляться, в районе администрации президента и комплекса правительственных зданий, потому что все напряжение сконцентрировано именно там", - сообщили ТАСС в посольстве.

Как уточнили в дипмиссии, в остальных частях страны ситуация остается спокойной. "Ситуация [в Сухуме] осложняется тем, что возможно противостояние в связи с тем, что там забаррикадировались [участники митингов] в администрации президента", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, в пятницу участники начавшегося в четверг в Сухуме митинга вновь собираются около здания администрации президента Абхазии. Там же находятся сотрудники МВД и госохраны, оружия у них не видно. Ранее стало известно, что на ночь около здания оставались около 100 митингующих.