Правительство Абхазии продолжает работу, несмотря на протесты

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Правительство Абхазии продолжает работать, но полностью исполнять свои функции не может в связи с протестами, сообщил в пятницу ТАСС премьер-министр Валерий Бганба.

"Работает правительство. Но полностью свои функции пока не можем [исполнять], понятно. Но самое главное - жизнеобеспечение республики - пытаемся поддерживать: энергетика, транспорт, связь, детские садики. Школы пока не работают - каникулы", - сказал Бганба.

Премьер уточнил, что работу продолжают только самые необходимые инстанции. "Не говорим, что можем сейчас пенсии перечислять, пособия - пока не можем этого делать. Зарплаты мы декабрьские, слава богу, выплатили, январские заплатим позже, надеюсь", - добавил собеседник агентства.