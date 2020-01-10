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Политический кризис в Абхазии
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Правительство Абхазии продолжает работу, несмотря на протесты

Премьер-министр республики Валерий Бганба при этом отметил, что работу продолжают только самые необходимые инстанции

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Правительство Абхазии продолжает работать, но полностью исполнять свои функции не может в связи с протестами, сообщил в пятницу ТАСС премьер-министр Валерий Бганба.

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"Работает правительство. Но полностью свои функции пока не можем [исполнять], понятно. Но самое главное - жизнеобеспечение республики - пытаемся поддерживать: энергетика, транспорт, связь, детские садики. Школы пока не работают - каникулы", - сказал Бганба.

Премьер уточнил, что работу продолжают только самые необходимые инстанции. "Не говорим, что можем сейчас пенсии перечислять, пособия - пока не можем этого делать. Зарплаты мы декабрьские, слава богу, выплатили, январские заплатим позже, надеюсь", - добавил собеседник агентства.

Теги
АбхазияБганба, Валерий РамшуховичПолитический кризис в Абхазии
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