Оппозиция рассказала об усилиях для урегулирования кризиса в Абхазии

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Представители оппозиции работают над тем, чтобы политический кризис в Абхазии был урегулирован мирным путем, сообщил журналистам в пятницу лидер оппозиции Аслан Бжания.

"Мы работаем над тем, чтобы мирными методами преодолеть политический кризис. Работаем в том направлении, в том духе, который был задан вчера на заседании парламента. <...> Считаю допустимым, возможным и важным все механизмы, которые приведут к урегулированию. Конечно, путь переговоров нужен и необходим", - сказал Бжания.

По его мнению, в ближайшие дни кризис в стране удастся урегулировать. "Невозможно вернуться назад, так не бывает, надо решить кардинальным образом. Пойти на новые выборы, и это расставит все на свои места, выборы должны пройти честные, без давления", - отметил Бжания.