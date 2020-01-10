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Политический кризис в Абхазии
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Оппозиция рассказала об усилиях для урегулирования кризиса в Абхазии

Нужен путь переговоров, отметил лидер оппозиции Аслан Бжания

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Представители оппозиции работают над тем, чтобы политический кризис в Абхазии был урегулирован мирным путем, сообщил журналистам в пятницу лидер оппозиции Аслан Бжания.

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"Мы работаем над тем, чтобы мирными методами преодолеть политический кризис. Работаем в том направлении, в том духе, который был задан вчера на заседании парламента. <...> Считаю допустимым, возможным и важным все механизмы, которые приведут к урегулированию. Конечно, путь переговоров нужен и необходим", - сказал Бжания.

По его мнению, в ближайшие дни кризис в стране удастся урегулировать. "Невозможно вернуться назад, так не бывает, надо решить кардинальным образом. Пойти на новые выборы, и это расставит все на свои места, выборы должны пройти честные, без давления", - отметил Бжания.

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АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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