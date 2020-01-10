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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что ожидает разговора с государственным секретарем США Майклом Помпео
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 08 января 2020 года EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 08 января 2020 года
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала важные данные по авиакатастрофе в Иране, которые рассмотрят украинские эксперты.

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Об этом написал в пятницу в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин, - написал Пристайко. - Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами".

Глава МИД Украины добавил, что ожидает разговора президента Зеленского с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Ранее Зеленский призвал всех международных партнеров, прежде всего США, Канаду и Великобританию, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.

Теги
УкраинаСШАКрушение Boeing-737 в Тегеране
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