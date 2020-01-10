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Политический кризис в Абхазии

Совбез Абхазии сообщил, что на митинг в поддержку президента собралось более 400 человек

Ранее сторонников Рауля Хаджимбы призвали прийти к зданию правительства республики

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Более 400 человек собралось в пятницу перед зданием правительства Абхазии в центре Сухума на митинг в поддержку действующего президента Рауля Хаджимбы. Об этом ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

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"Они (сторонники президента - прим. ТАСС) уже начали собираться, сейчас порядка 400-450 человек, - сказал он.

Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба ранее призвал сторонников Хаджимбы собраться к 15:00 мск на площади перед зданием правительства.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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