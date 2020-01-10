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Sky: армия Хафтара наложила запрет на заход судов в два морских порта Ливии

Какие действия будут предприняты в отношении нарушителей - не уточняется

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ввела запрет на заход всех судов в два морских порта страны. Об этом сообщает в пятницу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление командования.

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"Главным командованием [ЛНА] дано распоряжение Управлению портов и морского транспорта распространить на международном уровне уведомление о том, что судам запрещено заходить в порты Мисураты и Эль-Хумса", - отмечается в коммюнике. Первый город расположен в 200 км, а второй - приблизительно в 100 км восточнее Триполи. Оба находятся под контролем сил, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Какие действия будут предприняты в отношении нарушителей, армия не указывает.

В четверг вечером ЛНА отвергла инициативу, озвученную после встречи в Стамбуле в среду президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с полуночи 12 января. Официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари, не упоминая турецкого лидера, заявил, что армия "приветствует инициативу Владимира Путина", однако будет "продолжать войну против террористических группировок".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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