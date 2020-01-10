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Политический кризис в Абхазии

Суд Абхазии начал рассмотрение жалобы на результаты президентских выборов в новом составе

Представители ответчика - ЦИК и президента - не явились

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в пятницу начала рассмотрение кассации на итоги выборов президента в новом составе судей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба продолжает работу. Рассматривается жалоба представителя истца - кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квицинии на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента", - сказал председательствующий судья Темур Тарба.

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Представители ответчика - ЦИК и президента - в суд не явились.

Незадолго до начала процесс возле здания суда произошла потасовка, которая была оперативно урегулирована. Зал заседания охраняют сотрудники МВД Абхазии.

Теги
АбхазияКвициния, Алхас АлексеевичПолитический кризис в Абхазии
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