Суд Абхазии начал рассмотрение жалобы на результаты президентских выборов в новом составе

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в пятницу начала рассмотрение кассации на итоги выборов президента в новом составе судей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия в составе судей Лии Адлейба, Екатерины Онищенко под председательством Темура Тарба продолжает работу. Рассматривается жалоба представителя истца - кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квицинии на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента", - сказал председательствующий судья Темур Тарба.