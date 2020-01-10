СМИ: Карлос Гон заявил, что у него есть документы, подтверждающие невиновность

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, обвиняемый в Японии в мошенничестве, имеет ряд документов, подтверждающих его невиновность. Об этом он заявил в пятницу в Бейруте японским журналистам, передает агентство Kyodo .

Экс-главе Nissan и Renault грозят тюрьма и миллионные штрафы. В чем обвиняют Карлоса Гона

По его словам, "все выдвинутые обвинения необоснованны". Также Гон заявил, что готов подтвердить свою невиновность в суде.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Судебный процесс по делу Гона должен был начаться весной этого года.

В ходе состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.