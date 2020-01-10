В Совбезе Абхазии назвали организованные в Сухуме беспорядки попыткой давления на суд

СУХУМ, 10 января. /ТАСС/. Организованные в Сухуме беспорядки в здании администрации президента Абхазии могут являться попыткой давления на суд, который в пятницу рассматривает жалобу на результаты президентских выборов, считает секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

В пятницу кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия возобновила рассмотрение жалобы на итоги выборов президента в новом составе судей.

"Скорее всего, можно предположить, что это может быть некая хоть как-то косвенно, но давление на принятие решения или создание определенных условий в стране, когда идет судебное разбирательство по иску", - сказал Килба ТАСС.

По его словам, подобные беспорядки являются попыткой "создать некий политический фон" для судебного разбирательства. Он также отметил, что, несмотря на готовность президента республики Рауля Хаджимбы вести переговоры с оппозицией, пока нет понимания, с кем именно выстраивать диалог.

"Скажу так, может, оно будет как-то предвзято из моих уст это звучать, во-первых, инициативы не было, во-вторых, пока там не понятно вообще, с кем разговаривать и кто руководит данными процессами, управляет, они не обозначились, поэтому сложно сейчас говорить, и требований нет", - сказал собеседник агентства.