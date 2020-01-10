Помпео: США готовы предложить Украине помощь в расследовании катастрофы самолета в Иране

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США готовы предложить Украине помощь в расследовании катастрофы самолета в Иране. Об этом в пятницу сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Поговорил с президентом Украины. Выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании", - написал он в пятницу в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что вместе с Зеленским "встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин и получили важные данные".