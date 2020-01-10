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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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Помпео: США готовы предложить Украине помощь в расследовании катастрофы самолета в Иране

Госсекретарь США выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения авиалайнера

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США готовы предложить Украине помощь в расследовании катастрофы самолета в Иране. Об этом в пятницу сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Поговорил с президентом Украины. Выразил свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании", - написал он в пятницу в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что вместе с Зеленским "встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин и получили важные данные".

Теги
УкраинаСШАИранПомпео, Майкл (Майк)Крушение Boeing-737 в Тегеране
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