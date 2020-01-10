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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Посол Ирана в Британии опроверг заявления о расчистке бульдозерами места крушения Boeing

Хамид Баединежад назвал эту информацию абсурдом
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 08 января 2020 года EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
На месте крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, 08 января 2020 года
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ТЕГЕРАН, 10 января. /ТАСС/. Посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад опроверг сведения о том, что иранские службы расчистили бульдозерами место крушения украинского самолета Boeing-737.

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Соответствующее заявление он сделал в пятницу в интервью телеканалу Sky News.

"Это абсурд", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, что иранские бульдозеры расчистили место катастрофы.

Кроме того, Баединежад призвал не делать поспешных выводов насчет трагического происшествия и дождаться результатов расследования.

Как сообщила ранее американская телекомпания CBS, корреспондент которой посетила район ЧП, иранские власти убрали почти все обломки с места катастрофы. Очевидцы сообщили репортерам, что 9 января большая часть обломков самолета была вывезена на грузовике.

Теги
ИранВеликобританияКрушение Boeing-737 в Тегеране
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