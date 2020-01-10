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Начало процедуры импичмента Трампа
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Заключение по импичменту Трампа могут направить в Сенат на следующей неделе

Глава Белого дома неоднократно критиковал демократов за то, что они задерживают передачу обвинительного заключения в Сенат

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу дала понять, что планирует уже на следующей неделе передать в Сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

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"Я попросила председателя юридического комитета нижней палаты Джерролда Надлера быть готовым на следующей неделе представить в [нижней] палате резолюцию о назначении обвинителей и передаче статей обвинения в Сенат", - говорится в обращении Пелоси к коллегам-демократам, опубликованном на сайте спикера.

Две статьи обвинения против Трампа - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу - были утверждены демократами еще 18 декабря. Теперь обвинения должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Ранее предполагалось, что конгрессмены в день голосования по статьям импичмента рассмотрят резолюцию по списку законодателей, которые выступят в качестве обвинителей на процессе в Сенате. Этот же документ должен был одобрить передачу статей обвинения в верхнюю палату. Однако до настоящего момента резолюция так и не был утверждена. По словам Пелоси, демократы не могут назначить обвинителей и передать в Сенат статьи, пока не узнают, "что будет представлять собой процесс".

Трамп ранее неоднократно критиковал демократов за то, что они задерживают передачу обвинительного заключения в Сенат.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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