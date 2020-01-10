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Акции протеста во Франции

Прокуратура Парижа начала расследование действий полиции на манифестации 9 января

В результате действий полиции пострадали 20 человек

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура Парижа инициировала в пятницу расследование в связи с подозрением в преднамеренных насильственных действиях, совершенных сотрудниками полиции против манифестантов в Париже в минувший четверг, когда в городе проходили протесты против пенсионной реформы. Об этом сообщила радиостанция FranceInfo, уточнив, что расследование поручено прокуратурой Главной инспекции национальной полиции.

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Расследование было инициировано после распространения французскими СМИ, в частности телеканалом BFM, материалов телесъемки, произведенной в ходе манифестации одним из независимых журналистов. На них запечатлено жестокое избиение нескольких манифестантов и применение против некоторых из них с близкого расстояния спецоружия, стреляющего крупнокалиберными резиновыми пулями.

Как сообщил сам оператор телеканалу BFM, в момент нападения полиции люди в передовой части колонны вели себя совершенно спокойно, с их стороны не было каких-либо противоправных действий или провокаций. Как пояснил один из экспертов телеканала, использование против манифестантов спецоружия практически в упор является грубым нарушением правил его применения, так как в инструкции четко сказано, что подобные действия чреваты нанесением тяжелых травм человеку.

Представитель парижской префектуры полиции заявил, однако, Agence France-Presse, что события, запечатленные на видеозаписи, "вырваны из контекста жестких стычек", вызванных поведением манифестантов. "Полицейские и жандармы, подвергшиеся нападению, ответили на это применением спецсредств - слезоточивого газа и спецружий, стреляющих резиновыми пулями", - отметил представитель префектуры. Он особо подчеркнул, что "в результате данных стычек пострадали 16 сотрудников сил правопорядка". Он также отметил, что никаких жалоб со стороны людей, в которых попали резиновые пули, на данное время не поступало.

По данным радиостанции FranceInfo, в результате действий полиции в Париже пострадали два десятка человек.

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ФранцияАкции протеста во Франции
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