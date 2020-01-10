СБ ООН уже два часа не может начать голосование по продлению трансграничной помощи Сирии

В конце декабря Совет Безопасности уже пытался принять резолюцию о продлении трансграничного механизма, однако Москва и Пекин наложили вето на западный вариант, а российский не набрал необходимого числа голосов. Действие механизма истекает 10 января. Таким образом, это последний шанс Совета прийти к компромиссу. До последнего момента дипломаты вели напряженные консультации. В итоге для голосования было представлено две противопоставленные резолюции - германо-бельгийская и российская.

Вначале постпред Великобритании при ООН Карен Пирс сообщила журналистам, что голосование откладывается до 15:30 (23:30 мск). К этому времени дипломаты уже начали рассаживаться по своим местам в зале Совета Безопасности, однако, как стало известно ТАСС, в последний момент одна из стран запросила консультации в закрытом формате.

"Мы уже думали, что наши позиции сближаются, но сейчас все, напротив, разваливается", - прокомментировал ситуацию постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, покидая зал Совбеза, так как дипломатам стран, не являющихся членами СБ, не позволено присутствовать на закрытых консультациях.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что механизм все же будет продлен. "Благодаря его действию помощь от ООН получают 4 млн сирийцев", - сообщил он в пятницу на брифинге. "У генерального секретаря было несколько телефонных разговоров по этому поводу с представителями стран [Совета Безопасности]", - добавил Дюжаррик. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение остается за членами Совета.

Разногласия сторон

Основные разногласия, как и раньше, заключаются в количестве неподконтрольных Дамаску пропускных пунктов, через которые ООН сможет продолжать доставлять помощь. Как сообщил ТАСС источник в организации, прямо перед заседанием в СБ был представлен третий вариант резолюции. Он сохраняет только два КПП на границе с Турцией и исключает сирийско-иракский, как предлагает Москва. Однако в тексте документа СБ требует от генсека ООН предложить к концу февраля альтернативный третий пункт в замен исключенного.

До начала встречи, проходя мимо журналистов, постпред Великобритании обвинила Москву в политизации гуманитарной темы. "Я думаю, что сокращение пропускных пунктов с четырех до двух и продление механизма только на шесть месяцев не соответствует реальным нуждам сирийцев. И это не соответствует требованиям ООН. Но из-за политизации этой темы Россией это единственный вариант, который мы сейчас можем получить для сирийцев", - сказала она.

"Все крики о том, что на северо-востоке [Сирии] произойдет катастрофа, если мы закроем один пункт, неуместны, потому что гуманитарная помощь в этот регион поступает из самой Сирии. Ситуация на земле изменилась, и мы должны отражать это [в резолюции]", - ответил на это постпред России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято резолюцией СБ ООН 2165 в июле 2014 года в ответ на резкое сокращение доступа к населению из-за активизации боевых действий. С тех пор механизм доставки помощи не пересматривался, СБ ежегодно продлевал его без изменений. Теперь Москва настаивает на том, что механизм устарел и его формат должен быть пересмотрен.